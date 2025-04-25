Более 40% обращений к омбудсмену Тувы касаются вопросов СВО

В 2024 году аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Тыва Александра Адыгбая получил 150 обращений, связанных со специальной военной операцией (СВО). Это более 40% от общего числа обращений (369).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Данные приведены в докладе омбудсмена о работе в прошлом году. «В 2024 году наибольшее число обращений, поступивших в адрес уполномоченного, касались просьб оказать содействие по защите прав военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен, в результате участия в боевых действиях»,— отмечается в документе. Таких обращений насчитывается 87.

Как сообщил уполномоченный, в результате проделанной по обращениям работы удалось установить местонахождение 23 военнослужащих. Один из них был освобожден из плена, подтверждена гибель пяти бойцов. 17 находятся в плену, судьба 19 военнослужащих остается неизвестной, указывается также в докладе.

Как писал «Ъ-Сибирь», резкий рост касающихся СВО обращений в прошлом году зафиксировал и омбудсмен в Республике Алтай Семен Шефер. В 2024 году его офис получил 465 таких обращений. 381 из них содержало просьбу родственников помочь установить местонахождение бойцов.

Валерий Лавский