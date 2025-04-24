Омбудсмен Республики Алтай зафиксировал резкий рост касающихся СВО обращений

В 2024 году резко выросло число обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Республике Алтай по вопросам, связанным со специальной военной операцией (СВО). Это следует из доклада омбудсмена Семена Шефера о работе в прошлом году, представленном в госсобрание — эл курултай региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно докладу, если в 2023 году аппарат уполномоченного получил 171 такое обращение, то в 2024-м — 465. Соответственно, доля обращений, касающихся прав военнослужащих, участников СВО и их родственников, в общей массе обращений выросла с 13,5% до 35,2%.

«Наибольшая часть указанных обращений являлись заявления граждан с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения своих родственников — участников специальной военной операции. По данному вопросу в 2024 году поступило 381 обращение»,— отметил господин Шефер в своем докладе.

Как писал «Ъ-Сибирь», рост числа касающихся СВО обращений в 2024 году отметили и омбудсмены других сибирских регионов.

Валерий Лавский