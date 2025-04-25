Паслер поручил ускорить ремонт дома для сирот в Североуральске после пожара

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил ускорить ремонт в многоквартирном доме для детей-сирот в Североуральске, где произошел пожар. Об этом он рассказал у себя в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В марте там загорелся электрощиток, после пожара требовалось восстановить подачу тепла, воды и электричества. «Администрация Североуральского муниципального округа организовала эту работу. Остается восстановить электроснабжение на первом этаже, заменить окна, покрасить коридор. Поручил закончить все в кратчайшие сроки — до лета»,— сказал господин Паслер.

Напомним, Фонд жилищного строительства Свердловской области передал 1,2 тыс. квартир детям-сиротам в 2024 году. На обеспечение жильем льготников выделили 3,8 млрд руб. из казны области, 327,8 млн руб. — из федерального бюджета.

Ирина Пичурина