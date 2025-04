Гарвард хочет продать активы на $1 млрд из-за заморозки финансирования Трампом

Фонд Гарвардского университета находится на стадии переговоров о продаже акций частного инвестиционного фонда на сумму около $1 млрд на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Harvard Management Co. и Jefferies Financial Group Inc. работают над передачей портфеля Lexington Partners. По словам собеседников издания, Lexington может привлечь партнеров для сделки. Условия сделки еще не окончательно определены и все еще могут измениться. Продажа вторичного портфеля началась в 2024 году.

Ранее администрация Дональда Трампа заморозила гранты Гарварду на $2,2 млрд, обвиняя университет в несоблюдении законов о гражданских правах для защиты еврейских студентов. Гарвард подал иск против правительства, отвергая требования администрации как угрозу его независимости и выходящие за рамки борьбы с антисемитизмом. В ответ господин Трамп предложил Налоговую службу классифицировать вуз как «политическую организацию», что ударит по его финансам и сбору средств. Гарвард заморозил найм в марте и продал облигации на $750 млн в этом месяце.

