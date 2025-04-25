Для спасения Сони Балушкиной не хватает 717 673 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Сони правосторонний грудопоясничный сколиоз 4-й степени, прогрессирующая форма. В связи с быстрым увеличением деформации позвоночника, прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, выраженным болевым синдромом девочке необходимо хирургическое лечение. Применение новой технологии VBT позволит полностью устранить деформацию позвоночника и сохранит его подвижность. Надеюсь, после операции Соня сможет вернуться к обычному образу жизни».

Стоимость операции 2 098 673 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 300 000 руб. ООО «Институт исходный код» — еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сахалин» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 717 673 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Соню Балушкину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Сониной мамы — Ксении Николаевны Балушкиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).