Силы ПВО менее чем за час сбили семь БПЛА над Крымом и Белгородской областью

Чуть менее чем за час вечером 24 апреля — с 21:40 до 22:30 мск — силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА самолетного типа. Пять дронов — над территорией Республики Крым и еще два — над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

Прошлой ночью Крым подвергся массовой атаке беспилотников, силы ПВО уничтожили 45 БПЛА самолетного типа. Еще десять дронов уничтожили над Белгородской областью, столько же — над Курской областью, восемь — над Воронежской, по четыре — над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями. В Московском регионе уничтожено два БПЛА.