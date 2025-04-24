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Крым подвергся массированной атаке дронов, ПВО сбили 45 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщает Министерство обороны РФ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также системы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Белгородской областью, столько же над Курской областью, восемь — над Воронежской областью. Еще четыре аппарата были перехвачены над Брянской областью, четыре — над Липецкой и четыре — над Нижегородской областью. Два беспилотника были сбиты над Московским регионом.

Ночью сообщалось о перекрытии Крымского моста. Ограничение действовало с 00:21 до 1:11.

Лия Пацан

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