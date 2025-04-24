Крым подвергся массированной атаке дронов, ПВО сбили 45 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также системы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Белгородской областью, столько же над Курской областью, восемь — над Воронежской областью. Еще четыре аппарата были перехвачены над Брянской областью, четыре — над Липецкой и четыре — над Нижегородской областью. Два беспилотника были сбиты над Московским регионом.

Ночью сообщалось о перекрытии Крымского моста. Ограничение действовало с 00:21 до 1:11.

Лия Пацан