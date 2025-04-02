Житель Ленобласти погиб из-за наезда электрички

Электропоезд сбил жителя Ленинградской области в возрасте 43 лет на 46-м км второго пикета железнодорожного перегона Грузино – Васкелово. Транспортная полиция проводит проверку по факту смертельной аварии.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, все произошло 1 апреля около 23:00. Специалисты выяснили, что погибший переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Также предполагают, что в тот момент он был пьян.

Машинист пытался избежать трагедии, подавая звуковые сигналы, применил экстренное торможение. Однако житель Ленобласти получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что электровоз сбил пешехода на железнодорожном перегоне Девяткино — Лаврики.

Татьяна Титаева