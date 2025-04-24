В Краснодарском крае начнут развитие креативных индустрий

Депутаты Заксобрания Кубани одобрили законопроект о поддержке и развитии креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: пресс-служба ЗСК Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: пресс-служба ЗСК

Министр экономики региона Алексей Юртаев, который присутствовал на заседании парламента, отметил, что документ стал продолжением принятого на федеральном уровне закона: тот закрепляет базовые правила функционирования креативной экономики, включая формы поддержки и порядок регистрации её участников.

Принятый закон определяет, какие задачи будут решать разные уровни власти в этой сфере. Так, за парламентом края закрепляется право утверждать региональные законы, касающиеся стимулирования креативных индустрий и финансирования таких мер из бюджета. Исполнительные органы, в свою очередь, займутся установлением критериев, по которым граждане, предприниматели и компании смогут получить статус участников креативного сектора, а также определением приоритетных направлений, ведением реестра, организацией поддержки.

Господдержка, согласно документу, может предоставляться в самых разных форматах — от финансовой помощи до образовательных и информационных программ. При этом особое внимание предполагается уделять инициативам, укрепляющим гражданскую идентичность, развивающим культуру и науку, популяризующим традиционные ценности.

Депутаты считают, что реализация закона положительно скажется на экономике региона, повысив долю креативных индустрий в валовом региональном продукте.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что понятие креативной экономики включает не только искусство и цифровые технологии, но и деятельность, связанную с историческим и культурным наследием. По его словам, тем важнее упорядочить правоотношения в этой сфере и создать условия, при которых эти направления деятельности могли бы полноценно развиваться, обеспечивая дополнительную занятость жителей края.

«У нас есть все возможности для оптимального развития этого сектора. Рассматриваемый сегодня краевой закон заложит основу взаимодействия субъектов креативных индустрий и государства, даст возможность органам власти реализовывать меры государственной поддержки в сфере креативных индустрий», — подчеркнул председатель кубанского парламента.

Леонид Ломакин