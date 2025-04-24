В дипмиссии РФ назвали новые британские санкции компенсацией за срыв переговоров

Сотрудники посольства РФ в Лондоне раскритиковали санкции Великобритании, о которых сегодня, 24 апреля, объявила британская сторона. Они назвали рестрикции бессмысленным шагом и психологической компенсацией.

«Этот сколь враждебный, столь и бессмысленный жест, очевидно, призван послужить местному истеблишменту психологической компенсацией за сорванный накануне по вине Киева лондонский раунд консультаций об урегулировании вокруг Украины»,— заявили в дипломатической миссии.

Великобритания закрыла доступ к программному обеспечению для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин. Также королевство запретило поставлять контроллеры для игровых консолей, которые используются для пилотирования беспилотников. Всего в очередном пакете — 150 торговых санкций. «Сегодняшние меры лишат российскую военную машину доступа к британским технологиям, мировому программному обеспечению и закроют лазейки, которыми пользуются российские власти»,— заявили в посольстве Великобритании в Москве.

23 апреля в Лондоне должна была пройти встреча делегаций США, европейских стран и Украины, однако представители США отменили поездки в Лондон. По данным СМИ, причиной этому послужил отказ Украины участвовать в переговорах о территориальных вопросах до прекращения огня. Позже от участия отказались главы МИД Франции, Германии и Великобритании. В итоге встреча состоялась на уровне экспертов стран.

Подробности — в материале «Украина в лондонском тумане».