Герой России Андрей Манухин возглавит список единороссов на выборах в Думу Ростова
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил участнику специальной военной операции — Герою России Андрею Манухину возглавить партийный список на выборах в гордуму Ростова-на-Дону. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале партии.
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
По словам секретаря Генсовета, он встретился с бойцом СВО во время рабочей поездки по Ростовской области в последний день регистрации кандидатов на выборы в муниципальную думу Ростова-на-Дону. Герой России Андрей Манухин принял предложение возглавить партийный список.
Как пояснил Владимир Якушев, по правилам предварительного голосования участники спецоперации получают плюс 25% к результату. «Уверен, что у вас и без этого получится пройти процедуру отбора и потом — всю избирательную кампанию, — подчеркнул секретарь Генсовета в беседе с бойцом. — Будет много встреч с людьми, много работы. Предстоит доносить и объяснять вашу жизненную позицию. Это интересное испытание, которое мы должны вместе качественно и эффективно отработать».
Андрей Манухин ответил, что, прежде всего, видит себя в развитии патриотического воспитания. «Я уже провожу в школах уроки мужества и зарницы. Хочу помогать людям вместе с командой губернатора», — резюмировал Герой России.