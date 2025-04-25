Попов Иван Иванович

Родился 30 января 1975 года в Волгоградской области. Окончил Московское высшее военное командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ. Проходил службу в войсках Северо-Кавказского военного округа в различных должностях, начиная с командира взвода 56-го десантно-штурмового полка. Принимал участие во второй чеченской кампании, вооруженном конфликте в Южной Осетии.

В 2015 году окончил Военную академию Генштаба, после чего назначен командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Адыгее.

С 2016-го около года командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, одновременно был начальником Волгоградского военного гарнизона. По итогам года его соединение получило звание лучшей мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, этому предшествовало успешное участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2016».

После начала СВО в мае 2022-го стал начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области, позднее — командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за Запорожское направление. В 2023 году получил звание генерал-майора. В июне того же года отчитывался об отражении группировки ВСУ, которая планировала прорвать российскую оборону в Запорожье и выйти к морю.

Арестован 17 мая 2024 года 235-м гарнизонным военным судом по подозрению в особо крупном мошенничестве.

В числе наград — орден Кутузова, орден Мужества, орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами.