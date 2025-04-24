Трамп даст интервью The Atlantic, раскрывшему скандал с перепиской в Signal

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сегодня, 24 апреля, даст интервью главному редактору журнала The Atlantic Джеффри Голдбергу. Ровно месяц назад в издании появилась статья о переписке чиновников Белого дома в мессенджере Signal. В публикации говорилось, что в секретный чат по ошибке добавили самого господина Голдберга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг

Фото: Mike Blake / Reuters Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг

Фото: Mike Blake / Reuters

«Джеффри берет с собой Майкла Шерера и Эшли Паркер, тоже, мягко говоря, не совсем протрамповских писателей! История, которую они пишут, как они сообщили моим представителям, будет называться "Самый влиятельный президент этого столетия" . Я даю это интервью из любопытства и в качестве соревнования с самим собой, чтобы понять, может ли The Atlantic быть правдивым. Способны ли они написать честную статью о Трампе?» — отметил глава Белого дома в социальной сети Truth Social. По убеждению господина Трампа, он уже «победил».

Дональд Трамп также напомнил про статью The Atlantic о «сосунках и неудачниках», вышедшую в 2020 году. В марте президент США назвал журнал «третьесортным», а статью — «фальшивкой». Также он пожелал изданию разорения. В тексте статьи говорилось, что господин Трамп отказался посетить военное кладбище под Парижем, заявив, что оно «полно неудачников».

Подробнее о скандалах с Signal — в материале «Ъ» «Глава Пентагона вновь попал в Сигналгейт».