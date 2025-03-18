Трамп пожелал разорения журналу Atlantic из-за критики в его адрес

Президент США Дональд Трамп раскритиковал журнал Atlantic, обвинив его в распространении дезинформации из-за статьи о нем в 2020 году. Глава Белого дома назвал журнал «третьесортным» и выразил надежду на его скорое разорение и закрытие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pool / AP Фото: Pool / AP

«Третьесортный журнал Atlantic выдумал фальшивку о "сосунках и неудачниках"… Дела у Atlantic идут ужасно, они теряют состояние и, я надеюсь, разорятся и исчезнут в ближайшем будущем»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Речь идет о статье, опубликованной в Atlantic в сентябре 2020 года. В материале со ссылкой на четыре источника утверждалось, что в 2018 году Дональд Трамп отказался посетить военное кладбище под Парижем, заявив, что оно «полно неудачников».

Экс-президент США Джо Байден активно использовал указанный в материале тезис в своей предвыборной кампании в 2020 году. Господин Байден, чей покойный сын служил в Ираке, называл слова, приписываемые Дональду Трампу, «отвратительными и антиамериканскими». Сам нынешний глава Белого дома обвинения журнала отвергал.

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