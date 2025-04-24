Нападение с перцовым баллончиком на Выборгской набережной дошло до уголовного дела

Полиция задержала участника дорожного конфликта на Выборгской набережной, применившего в отношении оппонента перцовый баллончик. Как сообщили в региональном ГУ МВД, информация об инциденте поступила в дежурную часть 22 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление написал 30-летний мужчина, который рассказал, что возле дома 43 по Выборгской набережной неизвестный в ходе дорожного конфликта распылил в его сторону содержимое перцового баллончика и скрылся, уехав на автомобиле Volkswagen Polo.

Позднее из травмпункта в полицию поступила телефонограмма о том, что у пострадавшего диагностированы химические ожоги глаз. После оказания медицинской помощи, он в удовлетворительном состоянии был направлен на амбулаторное лечение.

На следующий день на проспекте Большевиков полицейскими был задержан 30-летний неработающий житель Петербурга, подозреваемый в причастности к инциденту. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец в Шушарах распылил перцовый баллончик в сторону пассажиров автобуса.

Андрей Цедрик