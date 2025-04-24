Акции МТС-банка упали в цене на подробностях о допэмиссии

Сегодня, 24 апреля, акции МТС (MOEX: MTSS)-банка после сообщения об утверждении параметров размещения допэмиссии рухнули более чем на 8%, до отметки 1195,5 руб., минимума с 15 декабря 2024 года. Даже после коррекции к 18:00 котировки показывали снижение на 3% по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом банк раскрыл только объем выпуска (6,925 млн акций) и то, что размещение пройдет по открытой подписке, не раскрыв цены размещения. В настоящее время уставный капитал банка разделен на 34,63 млн акций, таким образом, он может вырасти на 20%.

Как поясняют в банке, привлечение осуществляется «для прироста нового кредитного портфеля с высоким показателем рентабельности (ROE +35%) и возможных сделок M&A с недооцененными активами с существенным дисконтом, которые дадут синергетический эффект для банка». Согласно отчетности банка, за 2024 год его активы выросли в полтора раза, до 601 млрд руб.

Само решение совет директоров банка принял еще три дня назад (но не опубликовал подробности), и тогда его акции также сильно теряли в цене. В целом такая негативная реакция характерна на подавляющее большинство допэмиссий, вне зависимости от их назначения и объема. Лишь в случаях размещения акций по цене выше текущей инвесторы реагируют позитивно.

Отдел финансов