Проект «Синтамин» группы компаний «Синтез ОКА» признан приоритетным

Законодательное собрание Нижегородской области в двух чтениях утвердило инвестиционное соглашение между правительством Нижегородской области и ООО «Синтез ОКА». В результате инвестиционному проекту «Синтамин» присвоен статус приоритетного.

Производство планируют запустить к концу 2026 года. Как писал «Ъ-Приволжье», с момента запуска и до 2031 года компания получит льготу по налогу на имущество в размере 146 млн руб. Планируется, что после выхода производства на проектную мощность ежегодно в региональный бюджет будет поступать 127,5 млн руб. налогов, в том числе НДФЛ – 13,1 млн руб.

Проект «Синтамин» направлен на модернизацию законсервированного производства этаноламинов и увеличение его мощности в 2,5 раза, до 25 тыс. т в год. «Синтез ОКА» вложит 3,9 млрд руб. в замену устаревшей технологии производства на современную. В результате реализации инвестиционного проекта будет создана сырьевая база для производства этиленаминов, гербицида глифосата и строительной химии.

Анастасия Титова