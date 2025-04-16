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Комитет по экономике одобрил предоставление налоговых льгот ООО «Синтез ОКА»

Комитет по экономике регионального заксобрания признал целесообразным заключение инвестиционного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Синтез ОКА», по которому предприятие может получить льготы по налогу на имущество при реализации проекта «Синтамин» с объемом известий более 3,9 млрд руб. Как писал «Ъ-Приволжье», в рамках этого проекта планируется модернизировать законсервированное производство этаноламинов мощностью 10 тыс. т в год.

Фото: ООО «Синтез ОКА»

Фото: ООО «Синтез ОКА»

Модернизация производства позволит нарастить мощность установки до не менее 25 тыс. т. в год. Устаревшая технология производства будет тонн заменена на современную.

В случае заключения инвестиционного соглашения «Синтез ОКА» может получить льготы по налогу на имущество на 146,08 млн руб. Льготный период будет считаться с 1 апреля 2026 года до 31 марта 2031 года включительно. Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 278,4 млн руб., НДФЛ – 65,13 млн руб.

По окончании срока предоставления льгот и выходе производства на проектную мощность сумма налоговых поступлений от этого проекта составит около 127,5 тыс. руб. без учета НДФЛ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области одобрил проекту ООО «Ситрез ОКА» присвоение статуса приоритетного.

Законодательное собание рассмотрит вопрос о заключении инвестсоглашения между предприятие и региональным правительством на очередном заседании 24 апреля.

Андрей Репин

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