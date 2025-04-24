Продажи домов в США рухнули на 5,9%

Продажи домов в США по итогам марта упали по сравнению с февралем на 5,9%, следует из данных Национальной ассоциации торговцев недвижимостью (NAR). Это худшее месячное падение американского рынка недвижимости с ноября 2022 года. А экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали месячное снижение на 3,1%.

В марте в США было продано 4,02 млн домов. При этом медианная цена на недвижимость в стране выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом и достигла рекордных для марта $403,7 тыс. А количество нераспроданных домов всего за месяц выросло на 8,1% и на 19,8% по сравнению с мартом 2024 года.

Столь значительное падение продаж — яркий индикатор пессимизма американцев относительно состояния экономики и их боязни, что в ближайшее время ситуация может только ухудшиться. Обычно весна — самый оживленный сезон для продажи жилья, потому что многие покупатели с детьми хотят переехать в новое жилье летом.

«В марте продажи и покупки жилья оставались вялыми из-за проблем с доступностью, что связано с высокими ставками по ипотеке»,— сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн. Те последние месяцы держатся выше уровня 6,5%, что отпугивает потенциальных покупателей жилья, констатируют в ассоциации.

Кирилл Сарханянц