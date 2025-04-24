FT: Рютте призовет США не принуждать Украину к мирному соглашению

Генсекретарь НАТО Марк Рютте во время визита в США призовет администрацию Дональда Трампа не заставлять Украину принимать мирное соглашение, учитывающее только условия России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника. По их словам, главная цель его встреч в Вашингтоне — «заставить американцев понять, что поставлено на карту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсекретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Генсекретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

Во время визита в США 24–25 апреля Марк Рютте планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, советником американского президента по нацбезопасности Майком Уолцем и главой Пентагона Питом Хегсетом. По словам источников FT, генсек НАТО хочет донести, что если Украине «навяжут» мир на условиях России, то под угрозой окажется и европейская безопасность.

Как пишет FT, на встречах Марк Рютте также обсудит передачу от Соединенных Штатов к странам Европы «большей части бремени обороны Европы».

24 апреля Марко Рубио отказался от поездки в Лондон, где была запланирована встреча на высоком уровне с европейскими и украинскими коллегами по мирному плану. По данным СМИ, причиной стал отказ Украины обсуждать территориальные вопросы до прекращения огня. Президент США Дональд Трамп позднее сказал, что заявления украинского президента Владимира Зеленского о Крыме мешают ходу переговоров. Тем временем, как писали СМИ, Европа призывает США определить гарантии безопасности Украины, прежде чем заключать мирное соглашение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Лусине Баласян