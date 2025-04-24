Путин: рост ВВП России за первые два месяца 2025 года составил 1,9%

Рост российского валового внутреннего продукта (ВВП) за период с января по февраль 2025 года составил 1,9% в годовом выражении. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«При этом более активно растет обрабатывающая промышленность — плюс 5% за первые два месяца текущего года»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля). Он отметил, что инфляция при этом остается высокой и составляет больше 10%. Поэтому господин Путин считает, что динамика ВВП в этом году чуть снизится.

Он добавил, что расходы государства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 25%. По словам президента, это сделано для того, чтобы федеральные и региональные власти в первой половине года запустили нацпроекты, оплатили контракты и начали необходимое строительство.

По итогам 2024 года ВВП России вырос на 4,3%. При этом в течение года показатель рос и в декабре увеличился на 4,5%. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП России в текущем году до 1,5%.

Подробности — в материале «Ъ» «Всходы роста побило тарифами».

Екатерина Отрашкевич