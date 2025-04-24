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Грузовое судно село на мель при заходе в Канонерскую гавань

Накануне вечером грузовое судно село на мель при заходе в Канонерскую гавань. По факту происшествия в Санкт-Петербурге Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Причины, почему судно село на мель, устанавливаются. При инциденте никто не пострадал, разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса не допущено.

Судно сняли с мели с помощью буксиров, его пришвартовали к причалу ООО «Терминал Святого Петра».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что капитана аэролодки будут судить за тяжелую аварию с пострадавшими на реке Свирь.

Татьяна Титаева

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