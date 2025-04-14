Капитана аэролодки будут судить за тяжелую аварию с пострадавшими на реке Свирь

Волховстроевская транспортная прокуратура Ленинградской области направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности на реке Свирь, где в результате наезда аэролодки на плавучий дом тяжелые травмы получил один из пассажиров судна.

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По версии следствия, мужчина управлял аэролодкой с двумя пассажирами на борту, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея соответствующего удостоверения. В результате нарушения правил безопасности произошло столкновение с сооружением рыбоводческого комплекса, уточнили в надзорном ведомстве.

В результате произошедшего один из пассажиров получил тяжелые травмы. Размер ущерба, причиненного собственнику судна, составил более 1 млн рублей, отметили в прокуратуре.

«Ъ-СПб» сообщал, что авария с плавучим домом на реке Свирь в Ленобласти произошла в середине декабря прошлого года. В результате случившегося несколько человек были госпитализированы.

Андрей Цедрик