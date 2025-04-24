Теннисистка Шнайдер пробилась в третий круг теннисного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Диана Шнайдер в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде одержала победу над американкой Кэти Волынец. Призовой фонд соревнований составил €7,85 млн.

Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут. Итоговый счет встречи — 6:1, 6:2. Шнайдер является 13-й ракеткой мира, Волынец — 70-й.

Соперница Дианы Шнайдер по третьему кругу определится в матче между латвийскими теннисистками Анастасией Севастовой и Еленой Остапенко.

Ранее в третий круг турнира также вышли россиянки Людмила Самсонова, Анна Калинская и Мирра Андреева.

Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1000. Финал в одиночном женском разряде состоится 3 мая. В прошлом году турнир выиграла польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова