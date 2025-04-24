Посол Франции связал возвращение компаний в РФ с прибыльностью бизнеса

Новый посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью «Ъ» заявил, что французские компании сами принимали решение о судьбе своего бизнеса в России после 2022 года. По его словам, если компании, покинувшие российский рынок, захотят вернуться, то будут исходить из макроэкономических, но не политических расчетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснил Николя де Ривьер, с 2022 года (а в некоторых случаях и с 2014-го) действуют связанные с санкциями ограничения, которые и стали причиной ухода из России большого количество компаний. «Компании сами делают для себя выбор»,— подчеркнул дипломат.

«И те компании, которые ушли, но захотят в другом контексте вернуться, будут вести не политические, а микроэкономические расчеты — возможно ли получить прибыль»,— заявил Николя де Ривьер

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Лусине Баласян