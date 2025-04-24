Посол Франции связал возвращение компаний в РФ с прибыльностью бизнеса
Новый посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью «Ъ» заявил, что французские компании сами принимали решение о судьбе своего бизнеса в России после 2022 года. По его словам, если компании, покинувшие российский рынок, захотят вернуться, то будут исходить из макроэкономических, но не политических расчетов.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Как пояснил Николя де Ривьер, с 2022 года (а в некоторых случаях и с 2014-го) действуют связанные с санкциями ограничения, которые и стали причиной ухода из России большого количество компаний. «Компании сами делают для себя выбор»,— подчеркнул дипломат.
«И те компании, которые ушли, но захотят в другом контексте вернуться, будут вести не политические, а микроэкономические расчеты — возможно ли получить прибыль»,— заявил Николя де Ривьер
Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».