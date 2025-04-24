Ранее судимый петербуржец избил фельшера скорой помощи на 2-й Комсомольской улице

Около половины седьмого вечера 23 апреля неадекватный петербуржец напал на фельдшера скорой помощи у дома 27 по 2-й Космомольской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Бригада медиков прибыла на место, чтобы оказать ему помощь.

Прибывшие на место полицейские задержали нетрезвого 21-летнего молодого человека с криминальным прошлым, он был судим за наркотики. Злоумышленника доставили в отдел, где составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Затем нападавшего поместили в спецприемник. Что касается фельдшера, то у нее зафиксировали ушиб грудной клетки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что около трехсот силовиков продолжают поиски подозреваемого в убийстве 24-летнего полицейского. Злоумышленник, только вернувшийся из армии, скрывается в лесу под Сланцами.

Андрей Маркелов