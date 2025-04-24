Предполагаемого убийцу полицейского ищут в лесу под Сланцами

Около трехсот силовиков продолжают поиски подозреваемого в убийстве 24-летнего опероуполномоченного, сообщает 47news. Молодой человек скрывается в лесу под Сланцами. Вечером 23 апреля в воздух поднимали вертолет.

Трагедия случилась утром того же дня на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе. Лейтенант полиции подошел к подозреваемому проверить документы, однако последний достал нож и ударил им правоохранителя в шею. Известно, что погибший сотрудник правопорядка был выпускником петербургского Университета МВД, он работал в органах два года.

Что касается подозреваемого, то речь идет о 19-летнем молодой человеке по фамилии Тимофеев. Он худощав, лицо вытянутое, коротко стрижен. Рост выше среднего.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала жительницу Мурино, метнувшую бутылку в голову сопернице.

Андрей Маркелов