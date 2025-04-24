КХЛ назвала Радулова лучшим нападающим второго раунда плей-офф

Форвард ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов признан лучшим нападающим по итогам второго раунда Кубка Гагарина. Об этом сообщает КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Комиссия выбрала лучших игроков раунда на основе статистики. Радулов в прошедшем раунде набрал шесть очков в семи матчах — это три гола и три голевые передачи. В четвертом матче серии нападающий забил победную шайбу в овертайме.

«На его счету также 12 силовых приемов, восемь блокированных бросков, семь отборов шайбы и 10 перехватов»,— говорится в сообщении КХЛ.

При этом Радулов становится лучшим нападающим уже во второй раз в карьере. Напомним, что в седьмом матче серии с «Авангардом» в рамках второго раунда Александр Радулов открыл счет и вошел в число трех «звезд матча».

До старта полуфинала у «Локомотива» осталось три дня, первая игра с «Салаватом Юлаевым» состоится уже 27 апреля. 25 апреля ярославская команда проводит открытую тренировку для СМИ.

Алла Чижова