«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл омский «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. «Железнодорожники» сначала забили две шайбы, а потом две пропустили. Победителя определил второй овертайм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Открыл счет в стартовой двадцатиминутке нападающий «Локомотива» Александр Радулов с передачи Шалунова. В середине второго периода Егор Сурин пробил вратаря «Авангарда» Никиту Серебрякова и сделал счет 2:0. Это вторая шайба Сурина в плей-офф. На 49-й минуте защитник «Авангарда» Евгений Кулик сократил отставание, а Константин Окулов сделал счет 2:2 за 2,5 минуты до конца основного времени в формате 6 на 5.

Победителя определил второй овертайм: Александр Полунин нанес бросок с дальней дистанции, шайба срикошетила от Фрэза и оказалась в воротах Серебрякова. Счет 3:2 в пользу ярославцев.

В полуфинале «Локомотив» будет играть с ХК «Салават Юлаев» из Уфы. Старт серии 27 апреля.