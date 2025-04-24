Теннисистка Калинская вышла в третий круг на турнире WTA в Мадриде

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, обыграв француженку Диан Парри со счетом 7:6, 6:4. Призовой фонд соревнований составил €7,85 млн.

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. В мировом рейтинге WTA Калинская занимает 29-е место. Парри располагается на 116-й строчке.

Соперницей Анны Калинской по третьему кругу станет победительница матча между американкой Мэдисон Кис и итальянкой Лучией Бронцетти.

Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1000. Финал в одиночном женском разряде состоится 3 мая. В прошлом году турнир выиграла польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова