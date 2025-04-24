Спецслужбы Великобритании и Франции планируют дискредитировать миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа, сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ. Как заявляет ведомство, основная цель европейских спецслужб — сделать конфликт на Украине «бесконечным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Наступая на старые грабли, европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблон­ным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели — сделать конфликт на Украине между европейскими госу­дарствами—членами НАТО и Россией бесконечным»,— сказано в сообщении СВР.

СВР утверждает, что британские и французские разведки используют как источники для создания фейков представителей Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистским и ликвидирован в РФ), а также издания «Проект» и «Медуза» (признаны нежелательными и запрещены, «Медуза» признана иноагентом).

23 апреля делегации Украины, США и Европы должны были обсудить в Лондоне американский план по мирному разрешению конфликта. Однако за сутки до переговоров госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф отменили поездки в Лондон. Их примеру последовали главы МИД Франции, Германии и Великобритании. По данным СМИ, причиной стал отказ Украины обсуждать территориальные вопросы до прекращения огня. Из-за отказа министров участвовать в переговорах встреча состоялась на уровне экспертов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Екатерина Отрашкевич