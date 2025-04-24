СМИ: Италия не приняла мер по выполнению ордера МУС на арест Путина

Министерство юстиции Италии не приняло мер по выполнению ордера на арест президента России Владимира Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera. По данным издания, исполнительное производство так и не было начато.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года. С тех пор постановление судей Гааги застряло в кабинетах министерства, а (министр юстиции.— "Ъ") Карло Нордио не передал его генеральному прокурору Рима, чтобы его можно было направить в Апелляционный суд для придания ему исполнительного характера»,— говорится в публикации Corriere della Sera.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. Российские власти говорили, что не признают МУС и считают его нелегитимным.

Как в мире оценили ордер на арест Владимира Путина — в материале «Ъ» «Служенье МУС не терпит суеты».

Анастасия Домбицкая