Петербургская школьница с сильным гриппом скончалась в реанимации

Около девяти часов вечера 23 апреля в детскую больницу имени Раухфуса доставили десятилетнюю девочку с признаками гриппа, сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам родителей, температура была выше 39 градусов, наблюдался насморк. В роковой день девочка внезапно перестала дышать. Мать и отец вызвали скорую, после чего попытались самостоятельно реанимировать дочь.

Медики диагностировали у пациентки грипп А с крайне быстрым развитием и тяжелым течением. Девочку поместили в реанимацию, однако спустя полчаса она скончалась.

Грипп А опасен осложнением в виде вирусной пневмонии, которая уже на 3–5 день может проявляться высокой температурой, кашлем и одышкой. Для сравнения, грипп В практически не дает таких осложнений.

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Андрей Маркелов