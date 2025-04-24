В Самарской области число пострадавших в ДТП с восемью авто выросло до четырех человек

В результате аварии с восемью автомобилями в Самарской области в четверг, 24 апреля, пострадали четыре человека. До этого сообщалось о двух травмированных. Информацию разместило региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полиция установила, что в Волжском районе на трассе А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном 25-летний водитель грузовика МАЗ с песком нарушил дистанцию и врезался в КамАЗ под управлением 54-летнего автомобилиста, который ехал впереди. После этого водитель КамАЗа попытался избежать столкновения с машинами, которые стояли впереди, выехал на правую обочину по ходу движения, где столкнулся с двумя легковыми авто. А водитель МАЗа врезался в три другие легковые машины и еще один МАЗ, груженый песком, под управлением 21-летнего водителя.

В результате происшествия пострадали и были госпитализированы водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2112, а также водитель и пассажир машины Datsun.

Георгий Портнов