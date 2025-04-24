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В Самаре на трассе столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

ДТП с восемью автомобилями произошло на трассе в Самарской области утром в четверг, 24 апреля. Происшествие случилось в Волжском районе на 17 км автодороги Самара — Большая Черниговка около 10:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По предварительной информации, на дороге столкнулись восемь машин, среди которых были два грузовика с песком и легковые автомобили. В результате происшествия пострадали два человека.

Травмированных граждан извлекли из поврежденного транспорта. Никто не погиб. Полиция устанавливает обстоятельства и причину происшествия.

Георгий Портнов

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