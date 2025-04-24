Военного из Катайска осудили на 13 лет за госизмену

Курганский областной суд признал виновным жителя Катайска в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Бывшего сотрудника правоохранительных органов и военнослужащего приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на год, а также к штрафу в 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что жителя Катайска завербовала украинская разведка. Во время прохождения службы по призыву в одном из дивизионов в зоне специальной военной операции он за вознаграждение передавал данные о местоположении войсковой части, количестве военнослужащих и их персональных данных. Информация экс-работнику правоохранительных органов была известна в силу выполнения служебных обязанностей и из общения с бывшими коллегами после демобилизации. Сведения являлись актуальными и могли нанести ущерб обороноспособности государства. Задержали военного в августе прошлого года сотрудники УСФБ России по Курганской области.

Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска