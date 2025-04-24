Футболист Джейми Варди покинет «Лестер» по окончании сезона

Английский нападающий Джейми Варди покинет «Лестер Сити» после завершения текущего сезона, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейми Варди

Фото: Paul Childs / Reuters Джейми Варди

Фото: Paul Childs / Reuters

Последняя игра Варди на домашней арене «Лестера» King Power Stadium состоится в воскресенье 18 мая против «Ипсвич Таун».

Варди провел за «Лестер» 13 сезонов. В составе клуба 38-летний футболист выиграл чемпионат Англии (2015/2016) и стал обладателем Кубка (2020/2021) и Суперкубка Англии (2021). Также дважды (2013/2014, 2023/2024) становился победителем Чемпионшипа — второго по значимости дивизиона Англии.

Варди провел 496 матчей за «Лестер» в различных турнирах и забил 198 голов. В сезоне 2015/2016 был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ).

После 33 туров АПЛ «Лестер» занимает предпоследнее, 19-е место, набрав 18 очков. После поражения от «Ливерпуля» 20 апреля клуб потерял шансы остаться в высшем дивизионе.

Таисия Орлова