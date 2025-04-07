Незаконную свалку шпал нашел Росприроднадзор на Бору

Межрегиональное управление Росприроднадзора начало внеплановую проверку на предприятии ООО «Реал-Бор». Поводом стала незаконная свалка железнодорожных шпал, оставшихся после реконструкции трамвайных путей, сообщили в ведомстве.

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Инспекторы Росприроднадзора выявили нарушения в марте. Пропитанные антисептиком отработанные шпалы лежали на участке, принадлежащем «Реал-Бор», рядом с картой полигона промышленных отходов предприятия вне оборудованной площадки. Такое размещение опасных отходов создает угрозу жизни и здоровью людей, отметили в надзорном ведомстве.

Внеплановая проверка проводится по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Инспекторы осматривают территорию, изучают экологическую документацию. Специалисты государственного «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» отбирают пробы.

Елена Ковалева