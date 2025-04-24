Людмила Самсонова вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде

Россиянка Людмила Самсонова обыграла американку Кэролайн Доулхайд в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Призовой фонд соревнований составил €7,85 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова

Фото: Marta Lavandier / AP Людмила Самсонова

Фото: Marta Lavandier / AP

Встреча продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4. Самсонова занимает 20-е место в рейтинге WTA, Доулхайд — 71-е.

В третьем круге Самсонова сыграет с победительницей матча между украинкой Юлией Стародубцевой и чешкой Каролиной Муховой.

Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1000. Финал в одиночном женском разряде состоится 3 мая. Победительницей прошлогоднего розыгрыша стала польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова