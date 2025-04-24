Пожар на Исполкомской тушат по повышенному номеру 2, эвакуированы 15 человек

Сотрудники МЧС с раннего утра тушат пожар на Исполкомской, 5, в Центральном районе Петербурга. Из опасной зоны были эвакуированы 15 человек, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Следующая фотография 1 / 3 Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 05:30. Огонь охватил квартиру на третьем этаже жилого дома, общая площадь возгорания оценивается в 60 метров.

В 06:10 пожару был присвоен повышенный номер 2. В данный момент с огнем борются 37 спасателей и восемь машин МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Дарья Астанина