Песков: Россия продолжает усилия по достижению мира

Президент России Владимир Путин выступает за достижение мира с учетом обеспечения интересов страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, несмотря на заявления США о готовности выйти из переговорного процесса по Украине, Москва нацелена на продолжение усилий для завершения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наверное, неправильно сейчас говорить "если... что будет". Давайте исходить из того, что Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира. Мы и президент Путин выступаем за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что договариваться с Украиной оказалось труднее, чем с Россией. Он добавил, что «это сложно, но это нормально», и выразил уверенность в том, что соглашение удастся заключить с обеими сторонами. За день до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что, если Москва и Киев не примут предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, американская сторона выйдет из переговорного процесса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Лусине Баласян