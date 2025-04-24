Врач папы Франциска рассказал об обстоятельствах смерти понтифика

Папа Франциск умер быстро от внезапного кровоизлияния в мозг. Его смерть была безболезненной. Об этом сообщил врач Серджо Альфьери, наблюдавший его в клинике Джемелли. Интервью с ним опубликовали сегодня, 24 апреля, сразу две римские газеты Corriere della Sera и La Repubblica.

По словам врача, ему позвонили рано утром 21 апреля, попросив как можно скорее прибыть в Ватикан. Врач оказался в покоях папы через 20 минут. «Я вошел и увидел его с открытыми глазами. Я убедился, что никаких респираторных проблем нет и позвал его по имени, но он не ответил,— рассказывает врач.— В этот момент я понял, что мы больше ничего не можем сделать. Он был в коме».

Доктор Альфьери говорит, что кто-то предложил отвезти папу в больницу, но он высказался против. «Он бы умер по дороге. КТ могла бы уточнить диагноз, но не более того. Это был один из тех инсультов, от которых умирают в течение часа»,— отметил он.

О смерти папы Франциска было объявлено утром 21 апреля, через день после того, как он принял участие в пасхальных торжествах в Ватикане и провел краткую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. За месяц до этого он был выписан из клиники Джемелли, в которой провел 38 дней из-за двусторонней пневмонии.

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Виктор Буй