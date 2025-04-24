Кремль назвал неприемлемым размещение Западом миротворцев на Украине

Идея разместить на Украине миротворцев несет критическую угрозу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу считает, что ввод миротворцев на Украину может привести к третьей мировой войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Представителя Кремля во время пресс-колла попросили прокомментировать слова господина Шойгу. «Что касается обсуждений размещения воинских контингентов на территории Украины — это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности»,— отреагировал господин Песков.

Властb Великобритании заявляли о готовности более 30 стран отправить военнослужащих на Украину в качестве миротворцев. В начале апреля Financial Times писала, что для развертывания миротворческих сил могут быть использованы структуры НАТО. В МИД РФ пригрозили, что это повлечет за собой негативные последствия для Европы.

О позиции стран Запада — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».