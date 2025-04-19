В МИД пригрозили последствиями в случае появления войск НАТО на Украине

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что появление военнослужащих из стран НАТО недопустимо для Москвы и повлечет за собой негативные последствия для Европы. По его словам, европейские страны уже «рисуют карты возможных районов развертывания».

«Мы не раз повторяли и пока нас не хотят слышать, мы еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия»,— сказал Владислав Масленников телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Как добавил директор департамента МИД, европейские политики также активизировали обсуждение поставок Киеву ракет Taurus. Он сказал, что Москва будет расценивать их передачу Украине как прямое вовлечение в боевые действия.

В марте власти Великобритании заявляли о готовности более 30 стран отправить военнослужащих на Украину в качестве миротворцев. В начале апреля Financial Times писала, что для развертывания миротворческих сил могут быть использованы структуры НАТО. Кремль заявлял, что это создаст еще одну причину конфликта.