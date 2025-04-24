Кремль прокомментировал слова Трампа о Крыме

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым был потерян Украиной много лет назад, полностью соответствуют позиции России по данному вопросу. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе пресс-колла сегодня, 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и тем, что мы говорим уже давно»,— сказал представитель Кремля.

23 апреля в Лондоне должна была пройти встреча делегаций США, европейских стран и Украины, где, по данным американских СМИ, планировалось согласовать предварительный план украинского урегулирования. До начала переговоров власти Украины публично отвергли возможность отказа от Крыма. На это президент США ответил, что заявление господина Зеленского ударило по мирным переговорам, поскольку Украина утратила полуостров много лет назад и он сейчас «даже не является предметом обсуждения». На следующий день американского лидера спросили о возможности признания Крыма российским, однако господин Трамп от ответа уклонился. Он заявил журналистам, что просто хочет, «чтобы конфликт закончился».

По сообщениям СМИ, план США по мирному разрешению конфликта помимо признания принадлежности Крыма РФ также включает требование России об отказе Украины от членства в НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, не дожидаясь переговоров, публично отверг содержащееся в мирном плане Дональда Трампа предложение признать Крым российским и выдвинул ультиматум России, потребовав от нее полного прекращения огня.

О провале лондонских переговоров — в материале «Трудности налицо».

Анастасия Домбицкая