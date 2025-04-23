«Трудности налицо»

Встреча в Лондоне по украинскому урегулированию прошла на уровне чиновников и экспертов. Главы МИД Франции, Германии, Великобритании, а также госсекретарь США отказались в ней участвовать. В качестве причин СМИ называли несогласие официального Киева принять мирный план Дональда Трампа, который якобы предусматривал признание Вашингтоном российского статуса Крыма. В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак после окончания консультаций заявил о приверженности усилиям президента Соединенных Штатов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает не торопиться с выводами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Консультации в Лондоне по украинскому урегулированию в той или иной степени состоялись. Однако статус их был понижен. Согласно информации Министерства иностранных дел Великобритании, встреча на уровне глав МИД откладывается, однако переговоры на официальном уровне продолжатся, но они будут закрыты для СМИ. Примерно о том же самом заявили и в Кремле: слишком много шума поднимает пресса, и это сводит на нет многочисленные усилия, которые предпринимаются сторонами. Кроме того, в целом в Москве понимают, что Киев и Вашингтон не смогли сблизить позиции, поэтому госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф отказались ехать в столицу Соединенного Королевства. Вслед за ними о том же заявили и руководители внешнеполитических ведомств Германии и Франции. Ранее президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил, что не намерен обсуждать политическое урегулирование, тем более территориальный вопрос без предварительного прекращения огня.

Согласно информации западных СМИ, Америка, по сути, предъявила Украине жесткий мирный план, который включает признание Вашингтоном Крыма российским. Это считается главной причиной срыва мероприятия.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Индию заявил, что американская сторона выступила с «очень четким предложением» для РФ и Украины относительно пути к мирному соглашению, и им пришло время выбирать: либо сказать да, либо Вашингтон выйдет из переговорного процесса. Москва уже заявила, что не расценивает эти слова как ультиматум. Однако трудности налицо. Кроме того, непонятно, что происходит вокруг многострадальной ресурсной сделки. Вроде бы ее подписание должно состояться совсем скоро, однако пока вокруг данного события возник определенный информационный вакуум. Очень похоже, что с объявлением о прогрессе немного поторопились.

Тем не менее можно предположить, что выход Дональда Трампа из переговоров по украинскому конфликту — не очень хороший сценарий для американского лидера. Что же, получается, он не справился? При этом у него не все ладно, в том числе и внутри своей команды. Опять же, мнение Европы приходится тоже учитывать. Во-вторых, в России также готовы продолжать диалог, в том числе напрямую с Украиной и Евросоюзом. Зеленскому сейчас со всех сторон на разных экспертных уровнях настойчиво советуют прекратить сопротивление, ибо в результате будет только хуже. Вроде как лучше синица в руках, чем журавль в небе, иначе все это может дорого обойтись.

Прогнозы делать бессмысленно, хотя изначально Белый дом обещал в случае, если договориться не удастся, оказать давление на обе стороны конфликта. Также говорилось о том, что каждой из них от чего-то придется отказаться. Об этом, собственно, и заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

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Дмитрий Дризе