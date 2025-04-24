В Ростове ограничат движение транспорта для проведения массового забега

В Ростове-на-Дону в это воскресенье, 27 апреля, ограничат движение транспорта. В городском департаменте автомобильных дорого сообщили, что это связано с проведением легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Согласно сайту мероприятия, стартуют атлеты в 9:00 с Театральной площади. Далее маршрут забега пройдет через «Ростов Арену», парк Собино в Западном жилом массиве, главный корпус ДГТУ и стадион СКА.

В департаменте отметили, движение троллейбусов NoNo 1, 2, 22 с 08:00 до 15:30 будет осуществляться по маршруту: улица Красноармейская — проспект Театральный — проспект Шолохова.

Константин Соловьев