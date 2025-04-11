Улицы в Ростове закроют для проведения забега 27 апреля

В донской столице 27 апреля собираются перекрыть более 40 улиц для проведения легкоатлетического пробега, сообщили в городском департаменте автодорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пробег «Ростовское кольцо» традиционно будет проходить в несколько этапов. На время ограничений для проезда транспорта будут установлены дорожные знаки в соответствии со схемой организации движения.

Во время первого этапа забега с 09:00 до 09:40 будут перекрыты ул. Большая Садовая и ул. Левобережная, Ворошиловский мост, пр. Ворошиловский, пл. Театральная и западный проезд возле «Ростов Арены».

Для проведения второго этапа с 10:10 до 11:15 перекроют западный проезд возле «Ростов Арены», Ворошиловский мост, ул. Седова, ул. Нижнебульварную, ул. Береговую, ул. Спартаковскую, ул. Верещагина, ул. Профсоюзную, пр. Богатяновский Спуск, пр. Сиверса, пр. Стачки и подъём, а также парк им. Собино.

Третий этап пройдёт с 11:40 до 12:45 и начнётся с парка им. Собино, по ул. Профсоюзной, ул. Варфоломеева, ул. Мечникова, пер. Силикатный, пер. Майкопский, пер. Приволжский, пр. Будённовский и пл. им. Гагарина.

Четвёртый этап начнется в 13:05, продлится до 14:00. Для проезда будут недоступны пл. Гагарина, пр. Ворошиловский, пр. Нагибина, пр. Ленина, ул. Погодина, ул. Нариманова, ул. Бодрая, ул. Капустина, ул. Фурмановская, а также в район стадиона СКА и пр. Космонавтов.

Заключительный, пятый этап забега с 14:10 до 15:00 пройдёт от стадиона СКА по ул. Фурмановской, ул. Раздорской, ул. Казахской, ул. Киргизской, ул. 50-летия Ростсельмаша, ул. Троллейбусной, ул. Менжинского, пр. Шолохова и пр. Театральном, под мостом на пр. Сельмаш и завершится на пл. Театральной.

Напомним, забег «Ростовское кольцо» стал весенней традицией и проходит в Ростове ежегодно. 21 апреля 2024 года в 45-м, юбилейном забеге приняли участие более 5 тыс. человек.

Валентина Любашенко