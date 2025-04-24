Глава ВТБ Костин прогнозирует сохранение ставки на уровне 21%

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Банка России может начать снижаться к концу 2025 года. По его мнению, на заседании 25 апреля регулятор решит сохранить текущий уровень в 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы пока ждем сохранения ставки. Я думаю, что она сохранится, но последнее слово всегда за Центральным банком. Пока я не вижу причин ни в одну, ни в другую сторону двигаться»,— заявил господин Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что снижение будет происходить постепенно, без резких колебаний. По мнению главы ВТБ, к концу 2025 года ставка может опуститься примерно до 19%, однако сохранит высокий уровень еще как минимум два года.

В марте регулятор в третий раз сохранил ставку на уровне 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что снижение возможно лишь при достижении необходимого уровня инфляции. По прогнозам ЦБ, годовая инфляция составит 7–8% и вернется к цели в 4% в 2026 году. В марте показатель составил 10,34%.

Подробнее — в материале «Ставке прогнозируют неизменность».

Екатерина Отрашкевич