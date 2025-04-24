СМИ: парламентарий Нидерландов предложил послу Франции разделить Бельгию

Спикер парламента Нидерландов и член победившей на последних парламентских выборах Партии свободы Мартин Босма высказал идею о том, чтобы разделить Бельгию между Нидерландами и Францией. По словам журналистки Петры де Конинг, господин Босма сказал об этом на ужине группы парламентариев с послом Франции в начале февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мартин Босма

Фото: John Beckmann / DeFodi Images / Getty Images Мартин Босма

Фото: John Beckmann / DeFodi Images / Getty Images

«Эти члены парламента и, по их словам, посол были ошеломлены, когда услышали, как (Мартин.— "Ъ") Босма сказал то, что однажды сказал (основатель Партии свободы.— "Ъ") Герт Вилдерс: Нидерланды хотят, чтобы Фландрия была в их составе,— пишет Петра де Конинг в колонке для голландского издания NRC.

Парламентарий также допустил, что при таком раскладе Валлония могла бы отойти к Франции, пишет журналистка со ссылкой на членов парламента.

Анастасия Домбицкая